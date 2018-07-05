На Прикарпатье провалился автомобильный мост (видео)

10:14, 05 июля 2018
Происшествия
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Река, разлившаяся после недавних ливней, подмыла несколько опор. Сейчас отрезано от соединения целое село Долгое-Калужское. Поэтому добраться до цивилизации теперь можно только пешком небольшой кладкой недалеко от моста, а в село не попадут ни скорая, ни пожарные.

Местные чиновники подсчитали ремонт обойдется минимум в 8 миллионов. В сельсовета такой суммы нет.

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Теги: #мост#непогода на Прикарпатье