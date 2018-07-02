На судоверфи в Херсоне загорелся корабль

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ командой судна.

В Херсоне сегодня, 2 июля, в 11:45 произошло возгорание на судне Sormovskiy-45 (флаг Молдовы), находящемся в акватории Херсонской судоверфи компании «Смарт Меритайм Групп».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного Управления ГСЧС Украины в Херсонской области, информация о возгорании надстройки судна, которое находится на ремонте на судостроительном заводе на реке Днепр, поступила в 12:11.

По прибытию на причал спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв. м.

Огонь распространялся по горючей отделке коридора и в каютах судна на штурманскую рубку.

Пожар был локализован в 13:00. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ командой судна.

Судно «Sormovskiy-45» (флаг Джурджулешты, Молдова), год постройки: 1982. Длина, м: 114,2 м, ширина - 13,2 м, водоизмещение – 4200 т.

Ранее сообщалось, что в Херсоне горел дом народного депутата Александра Спиваковского.