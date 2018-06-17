Большую часть задержанных утром противников «Марша равенства» отпустили

После столкновений активистов с полицией на улице Владимирской к врачам обратились шесть гражданских лиц.

Из 57 задержанных сегодня правонарушителей, которые хотели помешать проведению “Марша равенства”, в настоящее время задержанными остаются лишь несколько человек.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в г. Киеве Андрей Крищенко.

По словам Крищенко, параллельно с заявкой на проведение марша равенства была подана заявка на проведение молебена на Майдане Незалежности, в рамках которого его участники должны были высказать свою позицию относительно «Марша равенства».

"Но вопреки своей заявке, они, 220 человек, перекрыли улицу Владимирскую, с целью препятствования маршу", - рассказал представитель полиции.

По его словам, полиция приняла меры для прекращения провокаций.

Он также напомнил, что сегодня утром произошли два столкновения с полицией.

Первое из них было в 6 часов утра на пересечении улицы Владимирской и бульвара Шевченко, а через час произошло еще одно, тоже на одной из центральных улиц.

После этих столкновений был задержан ряд лиц, а еще несколько человек, которые пытались совершать провокации, были доставлены в полицию из других мест.

"Сейчас почти всех задержанных отпустили. И по нескольким еще решается вопрос о предоставлении оценки в рамках уголовного производства по ст. 345 - нанесение телесных повреждений работникам полиции", - сказал Крищенко и напомнил, что пострадали 5 работников полиции, они получили ожоги глаз от слезоточивого газа.

Кроме того, Крищенко сообщил, что к врачам обратились 6 гражданских лиц.

"С ними всеми будут общаться наши следователи. Если это будут телесные повреждения, полученные при действиях сотрудников полиции, - материалы будут направлены в прокуратуру", - добавил представитель полиции.

По его словам, сейчас от участников "Марша равенства" еще не поступало информации о пострадавших или о каких-то чрезвычайных происшествиях.

Еще до начала акции протесты вылились в столкновения националистов с полицией на улице Владимирской: правоохранители задержали 57 человек.