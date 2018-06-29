В Черновцах бензовоз слетел с дороги и перевернулся, задавив водителя кабиной

Водитель бетоновоза не справился с управлением и вылетел за пределы трассы.

В Черновцах бетоновоз съехал с моста, в результате чего водитель транспортного средства погиб на месте происшествия.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня в обеденное время на объездной дороге Черновцов, вблизи микрорайона Гравитон.

Водитель бетоновоза не справился с управлением и допустил выезд транспортного средства за пределы трассы, часть которой проходит через мост. По предварительной информации, смерть водителя наступила из-за того, что его зажало в кабине.

Правоохранители перекрыли движение транспорта на участке трассы, где произошло ДТП. На место аварии выехал автокран, который должен поднять бетоновоз.

Как сообщал УНИАН, в Румынии перевернулся автобус с 60 украинцами. В результате ДТП троих детей доставили в больницу, а после осмотра отпустили.