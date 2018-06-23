В Одесской области задержали психически больного мужчину, который ранил полицейского

Полицейски прибыли к дому мужчины после сообщения медиков о том, что в его доме находится ружье.

В Лиманском районе Одесской области в результате спецоперации «Гром» задержан психически больной мужчина, ранивший полицейского и бросивший в правоохранителей шумовую гранату.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции в области, ЧП произошло в селе Курисово.

Сегодня в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв на вызова в село Курисово к 35-летнему психически больному человеку, который находится на учете как наркозависимый, медики в доме заметили ружье. После оказания ему помощи медицинские работники покинули дом и сообщили об оружии правоохранителям.

«Для проверки сообщения на место происшествия прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. В помещении вместе с ним находилась мать. После этого он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил ранение левого предплечья и туловища», - сообщили в главке.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Лиманского отдела полиции, руководство областного главка и спецподразделение «КОРД». Была проведена эвакуация населения по периметру проведения полицейских мероприятий.

Как сообщил в Facebook советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк, «ситуация осложнилась тем, что в домовладение зашла мать больного и не желала самостоятельно покидать дом. Были основания полагать, что она может стать заложником в дальнейшем».

В результате спецоперации злоумышленник был задержан.

На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса ("посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего").