На Львовщине микроавтобус столкнулся с грузовиком: один человек погиб, десять травмированы

Личности пострадавших и все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Во Львовской области в результате столкновения микроавтобуса с грузовым автомобилем один человек погиб, десять получили травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Главного управления ГСЧС во Львовской области, авария произошла сегодня в 03.41 неподалёку от села Дубье Бродовского района. Столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик Iveco.

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«В момент столкновения в микроавтобусе находились девять человек, в грузовике, который был загружен черникой, - два человека. Пассажир грузового автомобиля, зажатый конструкциями автомобиля и грузом, который перевозился, погиб на месте происшествия. Водителя Iveco спасатели с помощью оборудования освободили из деформированного автомобиля», - сказал пресс-секретарь ГУ ГСЧС Виталий Туровцев.

В Бродовскую районную больницу госпитализированы девять человек.

Личности пострадавших и все обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Как сообщал УНИАН, в центре Тернополя в канализационный сток провалился грузовик.