Нападение на активиста Стерненко в Одессе: полиция задержала второго нападавшего

Правоохранители также установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот.

Полиция Одесской области установила местонахождение и задержала второго участника вчерашнего нападения на активиста Сергея Стерненко в Одессе.

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Об этом сообщает советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк в Facebook.

По словам Форостяка, правоохранители установили личность погибшего, который скончался в результате нанесенного активистом ранения ножом в живот, а также мотивы произошедшего.

"Получил телесные повреждения активист Сергей Стерненко, он направлен в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, жизни и здоровью активиста сейчас ничего не угрожает", - написал Форостяк.

Как сообщал УНИАН, вчера на известного одесского активиста Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.