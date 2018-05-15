В Мукачево столкнулись две боевые машины, госпитализированы четверо военных

Травмированным военнослужащим оперативно была оказана первая медицинская помощь силами медицинского подразделения воинской части.

В Мукачево Закарпатской области столкнулись две боевые машины, в результате чего были госпитализированы четверо военнослужащих.

Об этом сообщает «Закарпатский легион» (128-я горно-пехотная бригада) на своей странице в Facebook.

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«Сегодня, около 11:00 15 мая 2018 года, во время проведения занятий по боевой подготовке в воинской части А1556 (г. Мукачево) на Ужгородском участке полигона, при движении в колонне, произошло столкновение двух единиц боевых машин. В результате четверо военнослужащих получили травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Отмечается, что травмированным военнослужащим оперативно была оказана первая медицинская помощь силами медицинского подразделения воинской части. И в дальнейшем они были доставлены в Закарпатскую областную клиническую больницу.

Угроз жизни военнослужащих нет.

Командованием воинской части назначено служебное расследование, по результатам которого будут приняты меры.

Напомним, в начале мая в Николаевской области на трассе от очаковского поворота в сек. Каменка произошло ДТП с участием трех транспортных средств.