Пожар на складах с шинами под Киевом потушили
00:20, 04 мая 2018Происшествия
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В 18:25 пожарные локализовали пожар в Белой Церкви на площади 1000 кв. м, а в 20:40 - ликвидировали.
Пожар локализовали на площади 1000 кв. м, а затем ликвидировали / Фото dsns.gov.ua
В г. Белая Церковь в Киевской обл. огнеборцы потушили пожар на складах с изделиями из резины. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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"В 18:25 огнеборцы локализовали пожар на площади 1000 кв. м, а в 20:40 - ликвидировали", - заявили в пресс-службе ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, в г. Белая Церковь Киевской области произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами).
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