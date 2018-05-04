Пожар на складах с шинами под Киевом потушили

В 18:25 пожарные локализовали пожар в Белой Церкви на площади 1000 кв. м, а в 20:40 - ликвидировали.

В г. Белая Церковь в Киевской обл. огнеборцы потушили пожар на складах с изделиями из резины. Об этом говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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"В 18:25 огнеборцы локализовали пожар на площади 1000 кв. м, а в 20:40 - ликвидировали", - заявили в пресс-службе ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, в г. Белая Церковь Киевской области произошел пожар на складах с изделиями из резины (вероятно, автомобильными шинами).