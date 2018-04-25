Из Украины второй раз выдворили "вора в законе" "Тенго Питерского"

После первого запрета криминальный авторитет сменил фамилию и прилетел с новым паспортом.

Правоохранители второй раз выдворили из Украины гражданина Грузии Тенгиза Чару, известного в криминальном мире как "Тенго Гальский" или "Тенго Питерский". Об этом сообщили в полиции Киева.

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"Установлено, что "Тенго Питерский" прибыл в 2018 году в аэропорт "Борисполь", после чего отправился в город Днепр. Мужчина, которому официально запрещено пересекать границу нашего государства, сменил фамилию и прилетел с новым паспортом. В Украине "Тенго Питерский" встречался с коллегами из уголовного мира, пытался перераспределить сферы влияния. Согласно оперативной информации, "вора в законе" интересовали все направления криминала - ограбления и незаконные завладения автомобилями", - сообщили в полиции.

Отмечается, что украинские правоохранители выдворили "Тенго Питерского" в Турцию. Кроме того, решается вопрос о запрете въезда мужчине на территорию Украины сроком на три года.

В сентябре 2017 года украинские силовики уже выдворяли "Тенго Питерского" из Украины. Отмечалось, что злоумышленник пересек государственную границу Украины вне пункта пропуска Государственной пограничной службы со стороны Российской Федерации, подделав документы.

35-летний гражданин Грузии, известный в криминальном мире как "вор в законе" по кличке "Тенго Питерский", был коронован в 2014 году в Санкт-Петербурге. Он неоднократно судим за тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе - за покушение на убийство.