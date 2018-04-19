На Закарпатье зарезали подростка: разъяренная толпа блокировала трассу и хотела совершить самосуд (фото, видео)

Местные настаивают, что у этого подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала.

Суд отпустил под домашний арест 14-летнего жителя Тячевского района Закарпатья, подозреваемого в убийстве ножом ровесника. И люди с этим не согласились, поэтому до позднего вечера среды, 18 апреля, блокировали трассу международного значения в селе Нижняя Апша.

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Местные жители, а это около 500 человек, вышли на протест, поскольку главный подозреваемый не выполнял даже решение суда, а свободно гулял по селу. Более того, местные настаивают, что у этого подозреваемого был сообщник, которого полиция не задержала, передает Mukachevo.net.

Из-за беспорядков на место событий выехало все руководство закарпатской полиции во главе с руководителем полиции Романом Стефанишиным. Правоохранители забрали главного подозреваемого в участок, ведь разъяренная толпа была готова совершить самосуд.

Напомним, что убийство произошло 14 марта в доме главного подозреваемого, который, по предварительным данным, нанес множественные ножевые ранения 9-класнику, в результате чего тот скончался. Сначала подозреваемого взяли под стражу, а недавно суд отпустил его под домашний арест.

Ранее в Кропивницком 35-летнюю женщину, которую обвиняют в убийстве своей 12-летней дочери, признали невменяемой.