Реки из кипятка: в Харькове обвалилась наземная теплотрасса (видео)

11:00, 19 апреля 2018
Происшествия
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К счастью, никто не пострадал / фото: "ГХ"

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Авария произошла вечером на окраине города. Труба, которая держалась на опорах и шла вдоль улицы, внезапно упала. Кипяток разлился на несколько сотен метров. К счастью никто не пострадал. Из-за аварии без воды остались две многоэтажки.

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По предварительным данным обрушилось из-за повреждения опоры. Коммунальщики обещают решить проблему за полтора суток.

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Теги: #авария#Харьков