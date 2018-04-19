Реки из кипятка: в Харькове обвалилась наземная теплотрасса (видео)

Труба, которая держалась на опорах и шла вдоль улицы, внезапно упала.

В Харькове обвалилась наземная теплотрасса. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Авария произошла вечером на окраине города. Труба, которая держалась на опорах и шла вдоль улицы, внезапно упала. Кипяток разлился на несколько сотен метров. К счастью никто не пострадал. Из-за аварии без воды остались две многоэтажки. Читайте такжеВ Дарницком районе Киева улица превратилась в озеро: в водоеме глохнут иномарки (видео) По предварительным данным обрушилось из-за повреждения опоры. Коммунальщики обещают решить проблему за полтора суток.

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