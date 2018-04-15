На Винниччине экс-"беркутовец" на глазах у школьников выстрелил в коллегу (видео)

Полицейские показывали детям в школе приемы самообороны, в результате одного из них пришлось оперировать.

В классе школы на Винничине правоохранители рассказывали детям об особенностях работы и показывали приемы самообороны. Случайно раздался выстрел и один из них получил ранение.

Как сообщает ТСН, пострадавшего прооперировали, он в удовлетворительном состоянии. Стрелка отстранили от работы. Оба - бывшие сотрудники "Беркута", сейчас служат в роте полиции особого назначения.

Как сообщал УНИАН, недавно полицейский в Киеве разбил изъятый мотоцикл и повредил три автомобиля.