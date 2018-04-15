На Винниччине экс-"беркутовец" на глазах у школьников выстрелил в коллегу (видео)

03:49, 15 апреля 2018
Происшествия
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Как сообщает ТСН, пострадавшего прооперировали, он в удовлетворительном состоянии. Стрелка отстранили от работы. Оба - бывшие сотрудники "Беркута", сейчас служат в роте полиции особого назначения.

Как сообщал УНИАН, недавно полицейский в Киеве разбил изъятый мотоцикл и повредил три автомобиля.

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Теги: #ранение полицейского