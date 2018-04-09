Во Львове мужчина умер после избиения охранниками ресторана

Правоохранители установили личность погибшего - им оказался 31-летний житель Червонограда.

Во Львове после конфликта с охранниками ресторана скончался 31-летний мужчина. Обстоятельства его гибели устанавливают правоохранители.

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Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, в ночь на 9 апреля полиция получила сообщение о том, что на улице Римлянина во Львове охранники развлекательного заведения избили одного из посетителей. Мужчина умер до приезда врачей.

На месте инцидента работали следователи. Правоохранители установили личность умершего - им оказался 31-летний житель Червонограда.

По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - от семи до десяти лет лишения свободы. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщает ZAXID.NET, инцидент произошел во львовском ресторане «Старгород». По словам очевидцев, мужчина умер после того, как его избила охрана заведения.

В самом «Старгороде» комментировать инцидент отказались.

В феврале сообщалось, что во Львове пьяный инспектор коммунального предприятия «Муниципальная стража» в маршрутке избил пассажира и угрожал людям оружием.