Во Львове пьяный инспектор «Муниципальной стражи» в маршрутке избил пассажира и угрожал оружием

В городском совете уверяют, что мужчина отстранен от работы на коммунальном предприятии, в полномочия которого входит наблюдение за правопорядком; проводится служебное расследование.

Во Львове пьяный инспектор коммунального предприятия «Муниципальная стража» в маршрутке избил пассажира и угрожал другим людям оружием.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области, инцидент произошел вечером 23 февраля.

В полицию поступило сообщение, что во время движения автобуса в салоне мужчина избил одного из пассажиров и угрожает предметом, похожим на пистолет.

Полицейские, прибывшие на место происшествия, задержали мужчину. Установлено, что злоумышленник ударил в голову 19-летнего пассажира и угрожал присутствующим стартовым пистолетом Carrier. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное с применением огнестрельного оружия или другого предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений, - наказывается лишением свободы на срок до семи лет).

Как сообщил на своей странице в Facebook координатор общественной организации «Варта 1», которая сотрудничает с правоохранительными органами, депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич, пьяный пассажир маршрутки в форме работника «Муниципальной стражи» требовал, чтобы пассажир держал его сумку, а когда тот отказался, ударил его и угрожал предметом, похожим на пистолет.

В пресс-службе Львовского горсовета подтвердили, что к хулиганским действиям в маршрутке причастен работник ЛКП «Муниципальная стража».

«За некорректное поведение в общественном транспорте 32-летний работник ЛКП «Муниципальная стража» отстранен от работы. Работник задержан. Когда произошел инцидент в автобусе, он не находился на работе. Сейчас идет служебное расследование. В ЛКП «Муниципальная стража» он работал не более 6 месяцев», - сообщили в пресс-службе городского совета.

Справка УНИАН. ЛКП «Муниципальная стража» исполняет полномочия органов местного самоуправления по обеспечению на территории Львова законности, правопорядка, охраны прав, свобод, законных интересов и имущества территориальной громады, в пределах предоставленных полномочий; защите депутатов и должностных лиц городского совета от противоправных посягательств, связанных с осуществлением полномочий и основных задач, а также от препятствования в исполнении ими служебных обязанностей. Предприятие содержится за счет местного бюджета.