В Кременчуге трое школьников подорвались на самодельной петарде

17:11, 05 апреля 2018
Происшествия
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Два 15-летних и один 14-летний были госпитализированы / фото УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции Кременчуга.

По данным правоохранителей, происшествие произошло в Студенческом парке (бывший Комсомольский парк).

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Два 15-летних подростка и один 14-летний были госпитализированы в детскую больницу с диагнозом: резаные раны нижних конечностей.

«Угрозы жизни нет. На месте работает полиция», - сообщила пресс-офицер Анна Васенко.

Ранее на Львовщине мужчине во время новогоднего празднования взрывом петарды оторвало два пальца на руке.

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Теги: #взрыв#школьники