В Кременчуге трое школьников подорвались на самодельной петарде
17:11, 05 апреля 2018Происшествия
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По данным правоохранителей, инцидент произошел в Студенческом парке (бывший Комсомольский парк).
Двое 15-летних и один 14-летний школьник были госпитализированы / фото УНИАН
В Кременчуге (Полтавская обл.) трое школьников подорвались на самодельной петарде, в результате чего были госпитализированы с травмами.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции Кременчуга.
По данным правоохранителей, происшествие произошло в Студенческом парке (бывший Комсомольский парк).
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Два 15-летних подростка и один 14-летний были госпитализированы в детскую больницу с диагнозом: резаные раны нижних конечностей.
«Угрозы жизни нет. На месте работает полиция», - сообщила пресс-офицер Анна Васенко.
Ранее на Львовщине мужчине во время новогоднего празднования взрывом петарды оторвало два пальца на руке.
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