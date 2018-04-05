В Кременчуге трое школьников подорвались на самодельной петарде

По данным правоохранителей, инцидент произошел в Студенческом парке (бывший Комсомольский парк).

В Кременчуге (Полтавская обл.) трое школьников подорвались на самодельной петарде, в результате чего были госпитализированы с травмами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе горотдела полиции Кременчуга.

По данным правоохранителей, происшествие произошло в Студенческом парке (бывший Комсомольский парк).

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Два 15-летних подростка и один 14-летний были госпитализированы в детскую больницу с диагнозом: резаные раны нижних конечностей.

«Угрозы жизни нет. На месте работает полиция», - сообщила пресс-офицер Анна Васенко.

Ранее на Львовщине мужчине во время новогоднего празднования взрывом петарды оторвало два пальца на руке.