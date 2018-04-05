В Киеве почти на трое суток ограничат проезд по Южному мосту

Ограничения связаны с проведением ремонта деформационного шва мостового перехода.

В Киеве с 22.00 6 апреля в 15.00 9 апреля движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.

Читайте такжеВ Киеве массовая драка у кафе закончилась поножовщиной (фото, видео)

Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», ограничения связаны с проведением ремонта деформационного шва мостового перехода.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля на мосту Патона было ограничено движение в связи с аварией на сетях "Киевэнерго".