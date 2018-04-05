В Киеве почти на трое суток ограничат проезд по Южному мосту
17:12, 05 апреля 2018Происшествия
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Ограничения связаны с проведением ремонта деформационного шва мостового перехода.
Движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе / Фото УНИАН
В Киеве с 22.00 6 апреля в 15.00 9 апреля движение по Южному мосту будет ограничено в направлении с проспекта Николая Бажана на Надднепрянское шоссе.
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Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», ограничения связаны с проведением ремонта деформационного шва мостового перехода.
Как сообщал УНИАН, 4 апреля на мосту Патона было ограничено движение в связи с аварией на сетях "Киевэнерго".
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