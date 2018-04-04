В Житомире совершено нападение на Службу автомобильных дорог

Нападавшие - группа житомирян, утверждают, что таким образом они пытались сегодня попасть на прием к руководству САД в области.

На Службу автомобильных дорог в Житомирской области сегодня было совершено хулиганское нападение и повреждено имущество.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отмечают, что группа граждан ворвались в учреждение, вели себя вызывающе и повредили имущество учреждения.

"Неправомерные действия группы людей, которые так и не смогли объяснить цели своего визита, очевидно, имели целью дестабилизировать работу учреждения в начале ремонтно-строительного сезона. Учитывая агрессивное поведение «гостей», были вызваны представители правоохранительных органов, которые зафиксировали правонарушение", - говорится в официальном сообщении пресс-службы ведомства.

Там также указано, что Служба автомобильных дорог в области как подразделение органа государственной власти выражает беспокойство по этому поводу и открыто обращается к правоохранительным органам с целью недопущения подобных действий в дальнейшем.

Читайте такжеПовалили на землю: в Черновцах напали на патрульную, оформлявшую ДТП (видео)

"Служба автомобильных дорог в Житомирской области открыта к работе", - отмечают в ведомстве.

В отделе коммуникаций полиции Житомирской области сообщили, что инцидент действительно имел место сегодня около 11:00. Так, получив сообщение о нарушении общественного порядка, правоохранители прибыли на место происшествия - в помещение САД в Житомирской области (Житомир, ул. Покровская, 16 - УНИАН).

Также в полицию поступили обращения от обоих участников инцидента относительно неправомерных действий. Нападавшие - группа житомирян, утверждают, что таким образом они пытались сегодня попасть на прием к руководству САД в области.

По данному факту правоохранителями проводится проверка. Сумма нанесенного материального ущерба имуществу Службы устанавливается.