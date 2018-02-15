Во Львове работников сферы обслуживания обязали пользоваться исключительно украинским языком

За несоблюдение требований предусмотрен штраф до 170 грн, при повторном нарушении максимальная сумма штрафа будет составлять 459 грн.

Львовский горсовет обязал всех работников сферы обслуживания в городе пользоваться исключительно украинским языком, а любой другой язык использовать только после прямого требования клиента, если предоставитель услуг им владеет.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление «О регулировании языка обслуживания граждан в сфере оказания услуг, торговли и осуществления информирования о товарах и услугах в г. Львове» сегодня, 15 февраля, депутаты приняли на сессии Львовского городского совета подавляющим большинством голосов (60 - «за », всего - 65 депутатов).

«Во Львове во всех сферах обслуживания граждан используется государственный язык. Исполнитель услуг обязан обращаться и общаться с потребителем услуг на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если исполнитель услуг ими владеет» - отмечается в тексте постановления.

Согласно принятому документу, на территории Львова все надписи на вывесках, плакатах, афишах и ценниках должны выполняться на государственном языке.

За несоблюдение этих требований предусмотрен штраф до 170 грн (при повторном нарушении максимальная сумма штрафа будет составлять 459 грн). Следить за соблюдением этих правил обязали работников «Муниципальной охраны». Кроме них право составлять протоколы об админнарушении по ст. 155 (нарушение правил торговли и оказания услуг) имеют работники районных администраций и коммунального предприятия «Административно-техническое управление».

Также депутаты городского совета обязали районные администрации совместно с Нацполициею, управлением Госпродпотребслужбы, «Муниципальной стражей» и общественными организациями создать рабочие группы для контроля за соблюдением этого постановления в городе.

Постановление вступит силу с момента подписания мэром Львова Андреем Садовым, который сегодня поддержал на сессии принятия данного документа.