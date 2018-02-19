В Одессе обрушилась стена жилого дома: из-под завалов достали пенсионерку

11:51, 19 февраля 2018
Происшествия
457
Возник частичный обвал пристроенной квартиры на втором этаже / фото odesa.dsns.gov.ua

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«19 февраля в 00:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обрушении жилого дома на ул. Нежинской», - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв. м.

Читайте такжеВ одесском порту обрушился недостроенный причал (фото)

Во время разбора конструкций разрушенной стены из-под завала была спасена 64-летняя хозяйка разрушенной квартиры, инвалид первой группы. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции женщина не получила. Причины происшествия устанавливаются.

В проведении поисково-спасательных работ от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области было задействовано 14 человек с привлечением 3 единиц основной пожарной и специальной техники.

Ранее в Тбилиси на станции метро обвалился потолок.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #в Одессе обвалился дом#обвал в Одессе