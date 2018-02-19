В Одессе обрушилась стена жилого дома: из-под завалов достали пенсионерку

К счастью, хозяйка квартиры значительных травм не получила, причины происшествия устанавливаются.

В Одессе из-под обвалившейся стены жилого дома спасатели освободили женщину.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«19 февраля в 00:49 в Службу спасения «101» поступило сообщение об обрушении жилого дома на ул. Нежинской», - говорится в сообщении.

По прибытию на место происшествия спасатели установили, что произошло частичное обрушение пристроенной квартиры на втором этаже, чердачного перекрытия, крыши и лестничной клетки двухэтажного жилого дома на общей площади 100 кв. м.

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Во время разбора конструкций разрушенной стены из-под завала была спасена 64-летняя хозяйка разрушенной квартиры, инвалид первой группы. Бригада скорой медицинской помощи доставила ее в больницу для проведения медицинского обследования. Видимых травм во время разрушения конструкции женщина не получила. Причины происшествия устанавливаются.

В проведении поисково-спасательных работ от Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области было задействовано 14 человек с привлечением 3 единиц основной пожарной и специальной техники.

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