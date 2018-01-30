В Тбилиси на станции метро обвалился потолок, есть пострадавшие (видео)
12:31, 30 января 2018Мир
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По последним данным в результате инцидента пострадали 13 человек.
Иллюстрация / REUTERS
В Грузии на станции тбилисского метро обвалилась часть потолка.
Как сообщает "Грузия онлайн", по последним данным в результате инцидента пострадали 13 человек. Состояние ни одного из пострадавших в результате обрушения потолка на станции метро «Варкетили» не является критичным.
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По сообщению издания, на станции метро Варкетили, где сегодня рухнула часть потолка и пострадали люди, реабилитация завершилась 4 месяца назад, в сентябре 2017 года.
На одной из станций метро в Тбилиси обвалился кусок потолка
Ранее сообщалось, что в Киевсовете прямо во время заседания обвалился потолок.
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