Корейская студия Shift Up, разработавшая экшен Stellar Blade, на недавнем корпоративном ивенте решила удивить своих сотрудников весьма щедрыми подарками.
Каждый работник получил консоль PS5 Pro, а также бонус в размере 3.4 тысячи долларов. По словам руководства студии, это сделано для поддержания боевого духа и мотивации, ведь команда активно трудится над дальнейшим развитием проекта.
Не так давно, в середине 2024 года, Shift Up успешно вышла на биржу и моментально привлекла около 320 миллионов долларов, что стало одним из лучших результатов среди корейских компаний за последние пару лет. Крупнейшим инвестором студии оказалась китайская корпорация Tencent, уже давно проявляющая интерес к перспективным игровым разработкам.
Stellar Blade, пока что доступна исключительно на PlayStation 5, в будущем должна обзавестись полноценной ПК-версией.
Ранее мы рассказывали, что новая консоль Xbox может выйти уже в 2026 году под названием Xbox Prime. Главной игрой на релизе консоли должна стать новая Call of Duty от Infinity Ward.