Компания Shift Up решила сделать отблагодарить работников за успешный проект.

Корейская студия Shift Up, разработавшая экшен Stellar Blade, на недавнем корпоративном ивенте решила удивить своих сотрудников весьма щедрыми подарками.

Каждый работник получил консоль PS5 Pro, а также бонус в размере 3.4 тысячи долларов. По словам руководства студии, это сделано для поддержания боевого духа и мотивации, ведь команда активно трудится над дальнейшим развитием проекта.

Не так давно, в середине 2024 года, Shift Up успешно вышла на биржу и моментально привлекла около 320 миллионов долларов, что стало одним из лучших результатов среди корейских компаний за последние пару лет. Крупнейшим инвестором студии оказалась китайская корпорация Tencent, уже давно проявляющая интерес к перспективным игровым разработкам.

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Stellar Blade, пока что доступна исключительно на PlayStation 5, в будущем должна обзавестись полноценной ПК-версией.

Ранее мы рассказывали, что новая консоль Xbox может выйти уже в 2026 году под названием Xbox Prime. Главной игрой на релизе консоли должна стать новая Call of Duty от Infinity Ward.

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