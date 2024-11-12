Stellar Blade очень понравилась не только критикам, но и обычным игрокам.

Корейская студия Shift Up официально объявила в свежем финансовом отчете, что ее хитовый экшен – Stellar Blade – заглянет на ПК в 2025 году. Сейчас игра доступна только на PS5.

Более точное релизное окно пока держится в секрете, но слухи о планах по выпуску этой версии ходили давно, поэтому, скорее всего, релиз стоит ждать в начале 2025-го. Разработчики уверены, что на ПК игра станет более успешной, чем на PS5 из-за "растущей доли Steam на рынке ААА-тайтлов" и недавнего ажиотажа вокруг Black Myth: Wukong.

В июне Shift Up оценила объем проданных копий Stellar Blade в 1 млн единиц. Экшен стал главным релизом на PlayStation 5 этой весной и показал лучший результат на агрегаторе Metacritic среди всех PS5-игр с момента выхода консоли.

Перед этим студия представила трейлер кроссовера с Nier: Automata. Апдейт будет бесплатным, его выход запланирован на 20 ноября. Вместе с ним экшен получит несколько тематических костюмов для главной героини, фото-режим, улучшенный липсинк для ряда языков и другие улучшения.

Сама Sony в последние годы активно осваивает ПК-рынок, выпуская на этой платформе свои эксклюзивы. С начала года на ПК вышли Horizon Forbidden West, Ghost of Tsushima и God of War: Ragnarok – все они привлекли большое количество игроков и показали хорошие продажи. А в январе 2025 на ПК заглянет Marvel's Spider-Man 2.

Также издатель обсуждает возможность переноса на ПК и более ранних своих эксклюзивов, например, Infamous: Second Son.

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