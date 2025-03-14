Что купить на весенней распродаже в Steam? 10 отличных игр дешевле 100 грн

Среди них есть как классика, так и релизы поновее. Но все с ценой менее 100 грн и положительными отзывами.

В магазине Steam проходит масштабная весенняя распродажа, в рамках которой геймеры могут выгодно закупиться играми на несколько месяцев вперед.

На скидки ушли тысячи игр, при этом цены у многих тайтлов снизились на 90% и более. Собрали несколько таких игр в список. Все с ценой дешевле 100 гривен и положительными отзывами.

Топ-10 хороших и дешевых игр на весенней распродаже в Steam

Undertale — 16 грн. Один из ярких примеров инди-классики, которую сделал один человек. Оценка в Steam — 96%.

Видео дня

Doom — 62 грн. Игровая серия, которая стала культовой еще в начале 90-х, вновь воскресла в 2016-м с новой версией, и она вернулась с еще большей яростью и жестокостью.

Deus Ex: Mankind Divided — 82 грн. Суровый мир будущего, где обычные люди враждуют с аугментированными. Обязательно к прохождению всем фанатам Action-RPG.

Battlefield 1 — 59 грн. На фоне крупной скидки в Steam в шутер 2016 года сейчас играет почти в три раза больше человек, чем в Battlefield 2042. Но одиночная кампания тоже получилась насыщенной и динамичной.

Hotline Miami 1 + 2 — 93 грн. Культовая дилогия 2D-шутеров в декорациях 80-90 х годов с сюрреалистичным сюжетом, чрезвычайной жестокостью и аутентичным саундтреком.

Titanfall 2 — 79 грн. Одна из лучших игр в жанре шутер от первого лица, в котором вы контролируете робота "Титан". Но, в отличие от первого Titanfall, в сиквеле появилась полномасштабная сюжетная кампания.

Rise of the Tomb Raider — 82 грн. По геймплею это все тот же Tomb Raider 2013-го выпуска (который, к слову, отдают за 42 грн), но во многих аспектах улучшенный и переработанный.

Heavy Rain — 41 грн. В свое время она наделала немало шума, популяризовав игры в стиле интерактивного кино и была главным контраргументом, почему PS3 лучше ПК.

Titan Souls — 32 грн. Добротная игрушка на пару вечеров о противостоянии безымянного лучника и титанов.

Grim Fandango Remastered — 45 грн. Для тех, кто интересуются классикой видеоигр и адвенчур в частности.

Ещё больше скидок можно отыскать по ссылке. Распродажа в Steam будет проходить до 20 марта 2025 года.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. Nvidia RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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