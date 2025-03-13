Так, к примеру, Undertale, одна из самых культовых инди-игр, продается всего за 16 грн. А украинский Stalker 2 теперь доступен со скидкой 15%.

В Steam стартовала масштабная весенняя распродажа (продлится до 20 марта), в рамках которой геймеры могут выгодно закупиться играми на несколько месяцев вперед.

Подешевели многие новинки, в том числе, вышедшие в 2025 году, а хитов прошлых лет по сниженным ценам и вовсе не счесть. Кроме того, на этой распродаже украинский Stalker 2 теперь доступен со скидкой 15%.

Весенняя распродажа Steam: интересные предложения

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – 1189 грн (скидка 15%)

Final Fantasy VII Rebirth – 1399 грн (скидка 30%)

Balatro – 276 грн (скидка 15%)

Silent Hill 2 Remake – 920 грн (скидка 30%)

Elden Ring – 1079 грн (скидка 40%)

Lies of P – 975 грн (скидка 40%)

Like a Dragon: Infinite Wealth – 999 грн (скидка 20%)

Persona 3 Reload – 999 грн (скидка 50%)

Resident Evil 4 – 524 грн (скидка 50%)

The Last of Us Part I – 849 грн (скидка 50%)

Cyberpunk 2077: Полное издание – 782 грн (скидка 48%)

Hades – 206 грн (скидка 60%)

Chrono Trigger – 57 грн (скидка 75%)

Heavy Rain – 41 грн (скидка 90%)

Undertale – 16 грн (скидка 91%)

В анонсирующем трейлере Valve показала несколько игр, которые тоже получили скидки. Среди них: Helldivers 2, Sifu, Nine Sols и другие.

Видео дня

Еще больше выгодных предложений смотрите по ссылке. Акция будет проходить до вечера 20 марта. Ранее Valve публиковала календарь всех распродаж в Steam на 2025 год.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. GeForce RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а число геймеров, отдающих предпочтение Windows 10, увеличилось.

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