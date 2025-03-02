RTX 4060, RTX 3060 и RTX 4060 Ti – самые распространенные видеокарты среди ПК-геймеров.

Магазин игр Steam обновил данные по оборудованию своих пользователей. По состоянию на конец февраля 2025 года самой популярной видеокартой среди геймеров является GeForce RTX 4060.

В пятерке лидеров уже три карты семейства Ada Lovelace – RTX 4060, RTX 4060 Ti и RTX 4070. При этом многие все еще используют такие устаревшие ускорители, как GeForce GTX 1650 и GTX 1060, с которыми скоро придется попрощаться.

Любопытная картина сложилась с распределением между производителями. Решения Nvidia установлены у более 83% пользователей Steam, тогда как доля видеокарт AMD составляет всего 11.49%. Ускорителями Intel пользуется 5.21% геймеров.

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По процессорам есть некоторые изменения. Модели с шестью ядрами все еще самые популярные – установлены в 35,11% систем. На втором месте 8-ядерные, а на третьем 4-ядерные. Чипы Intel установлены в 68,82% компьютеров, и этот показатель вырос на 5% в сравнении с январем. Процессоры AMD используются в 31,07% ПК.

По ОЗУ распределение следующее: 32 ГБ (46,94%), 16 ГБ (36,71%), 8 ГБ (6,58%). Каждый второй геймер использует монитор с разрешением 1080p. Windows 10 с января стала популярнее на 10,47%. Windows 11, напротив, потеряла 9,36%

После релиза Monster Hunter Wilds в магазине Steam появилась новая самая ожидаемая игра. Это Deadlock, MOBA-шутер от создателей Counter-Strike 2 и Dota 2. Причем даты релиза у него все еще нет. На втором месте находится Hollow Knight: Silksong.

Напомним, недавно украинские разработчики Metro представили свою новую игру в сеттинге будущего и с режиссером "Драйва" на борту. Даты релиза пока что нет, но известно, что она выйдет в Steam.

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