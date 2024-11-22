Это без учета загрузок игры из Game Pass.

Разработчики Stalker 2 из GSC Game World сообщили, что продали уже миллион копий игры.

Анонс появился в Twitter компании. GSC отмечает, что это цифра без учета загрузок игры с Xbox Game Pass. Реальное количество игроков гораздо больше. Разработчики поблагодарили всех, кто в них верил, и сообщили, что это только начало пути для Stalker 2:

Неудивительно, что в Зоне стало тесно. Было продано миллион копий, и гораздо больше сталкеров присоединились к охоте за артефактами с Game Pass. Это только начало нашего незабываемого приключения. Сердце Чернобыля излучается сильнее с каждым из нас. Спасибо, сталкеры!

Stalker 2 вышла всего два дня назад, а уже получила множество хороших отзывов от игроков. Из 18 тысяч пользовательских рецензий в Steam 80% - положительные.

Видео дня

Однако такую же однозначную любовь критиков игра завоевать не сумела. На релизе Сталкер 2 получил 76 баллов на Metacritic, что довольно средний результат. Журналисты активно ругают проект за техническое состояние, хотя признают, что как игра Stalker 2 сделан прекрасно.

Релиз Stalker 2 состоялся 20 ноября. Игра уже доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Xbox Game Pass.

Ранее мы сообщали, что издание Playua смогло собрать все украинские песни, которые играют на радио в Сталкер 2. Всего их аж 435.

Вас также могут заинтересовать новости: