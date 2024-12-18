Точный тираж игры Криппа не назвал.

В GSC Game World поделились радостными новостями об успехе шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра уже окупилась и начала приносить прибыль.

Об этом заявил совладелец компании разработчиков Максим Криппа журналу Forbes. Информация о проданном тираже не уточняется, однако известно, что к 22 ноября число приобретённых копий игры достигло миллиона, при этом учитывались только непосредственно купленные экземпляры, без подписки Xbox Game Pass.

Команда разработчиков, начавшая работу над проектом сравнительно небольшим коллективом в 65 человек, со временем разрослась до более чем 470 специалистов, что позволило довести амбициозную задумку до коммерческого успеха.

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У авторов есть крупные планы на дальнейшее развитие Stalker 2. Они намерены выпустить два сюжетных дополнения и ввести онлайн-режим, а также рассматривают возможность выхода игры на других платформах, скорее всего имеется ввиду релиз на Playstation 5. Напомним, ранее проходили слухи, что Xbox отказалась от концепции экслюзивности своих проектов.

Релиз Stalker 2 произошёл 20 ноября. Игра доступна на ПК и Xbox Series, в том числе по подписке Game Pass.

Ранее мы рассказывали, что Stalker 2 может быть признана игрой года по версии Steam.

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