'Сталкер 2' получил крупнейшее в 2025 году обновление – он исправляет 1700+ ошибок

Патч 1.2 размером 22 Гбайт (Steam-версия) уже доступен на ПК и консолях Xbox.

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из украинской студии GSC Game World выпустили для шутера большой патч версии 1.2, который вносит изменения во все аспекты игры, включая баланс, квесты, систему A-Life 2.0 и локации.

В частности, разработчики исправили более 1700 различных ошибок и проблем, говорится на странице обновления в Steam. Перечислим самое основное:

Исправлен целый ряд ошибок искусственного интеллекта, связанных с A-Life, точностью стрельбы, скрытностью, поведением мутантов во время сражений, проблемами NPC вроде застревания, ошибок анимаций и софтлока во время диалогов;

Доработан баланс игры – теперь NPC требуется меньше выстрелов, чтобы убить фантом псевдособак, уменьшена частота спавна NPC в экзоскелетах, появились дополнительные торговцы, сбалансированы пистолеты, увеличен ущерб от радиации в зависимости от накопленной радиации.

Визуальные улучшения многих локаций и регионов Зоны.

Внесены многочисленные исправления, связанные с сюжетными квестами, побочными миссиями и случайными встречами;

Исправлена ​​проблема с падением производительности при закрытии КПК или меню паузы.

Улучшены переходы от катсцен к геймплею.

Внесены сотни правок, касающихся аудио, катсцен и озвучки.

Патч 1.2 размером 22 Гбайт (Steam-версия) уже доступен на ПК и консолях Xbox.

Видео дня

Ранее GSC Game World поделились радостными новостями об успехе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Игра уже окупилась и начала приносить прибыль. Информация о проданном тираже не уточняется, но известно, что по состоянию на конец ноября число приобретенных копий достигло миллиона.

У команды есть большие планы на дальнейшее развитие S.T.A.L.K.E.R. 2. Они намерены выпустить два сюжетных дополнения и добавить онлайн-режим, а Netflix может снять сериал по игре.

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