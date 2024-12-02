Рафаэль Колантонио заявил, что последней игрой, от которой он получал столько же удовольствия, была Baldur's Gate 3.

Недавно мы рассказывали, что основатель Arkane Studios и создатель Dishonored и Prey Рафаэль Колантонио заявил, что не согласен с оценками Stalker 2 от критиков, по его мнению, они искусственно занижены. Похоже, разработчик уже допрошёл игру, и ему есть, что о ней сказать.

Колантонио написал у себя в Twitter, что Stalker 2 - его личная игра года. Разработчик отметил атмосферу игры, хардкорность механик, открытый мир. По его словам, последней игрой, в которой он получал столько же удовольствия, была Baldur's Gate 3:

"Stalker 2 неидеален, но это моя игра года. Атмосфера, жестокость мира, выживание, свободная форма исследования... Последняя игра, которая мне понравилась до этого, была BG3"

Про неидеальность разработчик дополнил в другом посте. На самом деле у игры полно проблем, отметил Колантонио, но прямо сейчас выходит настолько мало хороших проектов в жанре, что на все минусы Сталкер 2 просто закрываешь глаза: "У меня есть тонны критики в адрес игры, но в контексте моего нынешнего голода по таким играм, она кажется хорошей."

Видео дня

Ранее мы рассказывали, что разработчик новой RPG от Obsidian сравнил свою игру с Baldur's Gate 3 в плане уникальности прохождений.

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