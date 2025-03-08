Похоже, EA хочет вернуться к полюбившейся формуле серии.

Следующая часть Battlefield уже на стадии раннего тестирования, это легко понять по волне утечек геймплея, заполонивших сеть.

Тест проходит в рамках Battlefield Labs, программы, запущенной после Battlefield 2042, чтобы предотвратить провал нового проекта. Уже в первом видео разработчики показали пре-альфа геймплей с разрушаемым окружением, и именно этот аспект стал главной темой утечек.

Любопытно, что инсайдеры утверждают, будто тест проходит под NDA, а EA сразу же удаляет слитые ролики. Однако другой информатор пишет, что компания передумала и прекратила раздачу страйков.

Либо NDA уже ничего не значит, когда к тестам привлекают кучу народу, либо EA настолько уверена в игре, что решила просто позволить всем её увидеть.

Конечно, до релиза далеко, но реакция аудитории положительная. Разрушаемость напоминает прошлые части серии, звук хвалят, а игра в целом выглядит прилично, даже с багами.

Ранее мы рассказывали, что по информации инсайдера Тома Хендерсона, Battlefield выйдет уже осенью этого года, скорее всего, в октябре или ноябре. По словам главы EA Эндрю Уилсона, это будет самая дорогая часть серии.

Вас также могут заинтересовать новости: