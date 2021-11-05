Для этого лишь нужно установить соответствующую модификацию.

Первая Red Dead Redemption спустя полгода после релиза получила дополнение Undead Nightmare. Оно демонстрировало, как на Диком Западе разворачивался зомби-апокалипсис. Основной целью игрока в добавке становились поиски лекарства от болезни, превращающей людей в ходячих мертвецов. Пользователи ожидали, что для Red Dead Redemption 2 выпустят похожее дополнение, но Rockstar Games сосредоточилась на развитии мультиплеера игры, как и в случае с GTA V. Из-за этого энтузиастам пришлось брать инициативу в собственные руки. Спустя три года после запуска RDR 2 они таки сумели выпустить модификацию, которая позволяет устроить в проекте зомби-апокалипсис.

Творение называется Undead Nightmare II — Origins, а за его создание отвечают авторы под псевдонимами Dick Hertz и Eki. Согласно сюжету мода, неизвестная чума поразила город Нью-Остин и быстро распространилась по миру. Из-за болезни многие люди превратились в зомби, а другие пытаются всячески выживать. Полицейские пока сдерживают ходячих мертвецов, но ситуация может в любой момент ухудшиться. Игроку предстоит в роли Джона Марстона, главного героя первой части, дать отпор врагам и помогать другим людям. Скачать модификацию можно на сайте NexusMods, там же присутствует инструкция по ее установке.

Коротко про Red Dead Redemption 2

В игре рассказывается история банды Ван дер Линде, в которую входит главный герой Артур Морган. Пользователи узнают о ее преступлениях и попытках уйти от наказания.

Red Dead Redemption 2 обладает комплексным геймплеем с кучей разнообразных заданий с отличной режиссурой. Игроков ждут погони на лошадях, перестрелки, улучшение собственного лагеря, сбор экипировки, охота и так далее.

Автор: Назар Степорук