Rockstar Games устроила веселое и одновременно таинственное событие в честь Хэллоуина.

Разработчики многих игр организовали временные мероприятия в честь Хэллоуина, и Rockstar Games не стала исключением. Она порадовала пользователей GTA Online таинственным и одновременно зрелищным событием — вторжением инопланетян.

Пришельцы мельком появлялись в проекте еще с середины октября. Однако толком рассмотреть их не удавалось. Когда пользователи подходили к кораблям инопланетян, те попросту исчезали. А в хэллоуинскую ночь пришельцы решили полноценно показаться землянам. Игроки GTA Online зафиксировали на видео масштабное вторжение. Небо над Лос-Сантосом окрасилось в зеленый цвет, а над городом появилось восемь летающих тарелок.

Корабли немного повисели в воздухе, после чего покинули Сан-Андреас и Землю в целом. Пользователи GTA Online остались невредимы — инопланетяне никого не украли. Мероприятие было чисто визуальным и никак не влияло на геймплей. Вероятно, Rockstar Games пыталась создать таинственную и пугающую атмосферу вторжения пришельцев в честь Хэллоуина.

Кратко о GTA Online

Это многопользовательский режим для Grand Theft Auto V. Он представляет собой песочницу с множеством активностей. Игроки вольны выполнять миссии, организовывать ограбления, участвовать в гонках и так далее.

Именно благодаря GTA Online пятая часть серии продолжает прекрасно продаваться. В августе текущего года тираж GTA V превысил 150 миллионов копий, и это явно не предел.

Автор: Назар Степорук