Также появятся персонажи из Tony Hawk, DOOM и Hitman.

Инсайдер, который ранее неоднократно делился точной информацией об обновлениях Fortnite, раскрыл новые подробности о персонажах, которые появятся в игре.

Согласно данным ShpeshalNick, в Fortnite появятся герои из Kingdom Come: Deliverance 2, а также персонажи из Death Stranding, Tony Hawk Pro Skater и Double Dragon.

Кроме того, игроки смогут встретить скині таких персонажей, как Палач Рока из DOOM: The Dark Ages, Агент 47 из Hitman, а также Джек Блэк, но без связи с его недавним фильмом по Minecraft, где актёр исполнил роль Стива.

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Кроме того, прошла информация о коллаборации с Tony Hawk Pro Skater. Помимо новых скинов, в Fortnite пройдет специальный ивент, связанный с этой франшизой.

Ранее мы рассказывали, что игрок в Fortnite попал в Книгу рекордов Гиннесса, убив врага, сидя в километре от монитора. Для выполнения этого необычного достижения он отправился на Лофотенские острова в Норвегии, установил свой ПК, а сам отошёл от экрана на километр.

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