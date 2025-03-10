Релиз запланирован на 26 июня.

На фестивале SXSW 2025 состоялась презентация Death Stranding 2: On the Beach, в ходе которой Kojima Productions и Sony Interactive Entertainment раскрыли дату выхода игры - 26 июня 2025 года на PS5. Владельцы расширенного издания смогут начать прохождение на два дня раньше.

Во время мероприятия показали десятиминутный трейлер. В ролике представили новых персонажей, включая загадочного контрабандиста Нила, а также Доктора в исполнении Дебры Уилсон. Всего в Death Stranding 2 появятся 14 ключевых героев, среди которых Сэм (Норман Ридус), Фрэджайл (Леа Сейду), Хиггс (Трой Бейкер), Туморроу (Эль Фаннинг) и другие.

Сюжет развернётся спустя 11 месяцев после финала первой части. Сэму Портеру Бриджесу предстоит путешествовать по разным континентам на борту корабля Магеллан, чтобы попытаться спасти человечество от вымирания, которое хоть и было отсрочено, но всё ещё угрожает миру.

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Одновременно с этим он пытается выяснить судьбу Лу, своей приёмной дочери, ранее известной как ББ. Важной темой игры станет сомнение в прочности созданных связей, отражённое в ключевом слогане: "Нам не стоило соединяться".

Музыкальное сопровождение вновь станет важной частью игры. Одним из главных исполнителей выступит Woodkid, известный по "Аркейн" и режиссёрской версии первой части.

Предзаказы стартуют 17 марта. Обычное цифровое издание обойдётся в стандартные 70 долларов, Deluxe Edition - 80 долларов, а в коллекционном за 230 долларов игрок получит письмо от Хидео Кодзимы, карточки и 38-сантиметровую фигурку одного из чудовищ.

Ранее Кодзима рассказывал, что у него не было времени на традиционный монтаж этого трейлера, поэтому основную работу он сделал просто у себя в голове.

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