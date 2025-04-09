Якобы у Стива в фильме стали белые глаза из-за ошибки компьютерной графики.

Фильм Minecraft в первую очередь создавался для фанатов(?) и это видно по количеству пасхалок и отсылок. Но, как оказалось, самая интересная отсылка для олдов игры появилась абсолютно случайно.

Херобрин - миф, который существует почти столько же, сколько и сам Minecraft. Впервые о нём заговорили ещё во времена альфа-версии, а с начала 2010-х история о "призраке со светящимися глазами" распространилась по интернету и стала неотъемлемой частью фольклора Minecraft.

Херобрина представляли как фантома, обитающего в одиночных мирах. Он похож на Стива, главного героя Minecraft, но с белыми глазами. Утверждалось, что он строит странные конструкции, разрушает дома игроков и следит из-за деревьев.

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Но что же фильм? Примерно на середине ленты Генри сталкивается с эндерменом в Лесном особняке. Тот колдует и Генри видит пугающее видение Стива, который говорит ему жуткие вещи. У этого Стива белые глаза.

Казалось бы, очевидная пасхалка на самую известную легенду игры, но нет. Как заявляет продюсер Торфи Франс Олафссон, в этой сцене у Стива должны были быть фиолетовые глаза, как и у остальных персонажей, но на этапе разработки компьютерной графики что-то пошло не так:

"Очень странно, ведь все глаза должны были быть фиолетовыми. Но при рендеринге глаза одного из персонажей на последних кадрах получились белыми, и мы решили оставить их такими, потому что у студии VFX не хватило бы времени это исправить".

С другой стороны, это как будто ещё больше нагоняет жути к образу Херобрина.

Ранее мы рассказывали, что в фильме Minecraft нашли отсылку на известного скончавшегося блогера. Отдать честь Technoblade режиссёру предложил актёр Себастьян Хансен.

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