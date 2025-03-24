MrSavage использовал для этого мощную оптику.

Бывший профессиональный игрок Fortnite Мартин MrSavage Фосс Андерсен попал в Книгу рекордов Гиннесса, сделав самый дальний фраг в истории игры. Он сумел убить противника, сидя в километре от монитора.

Для выполнения этого необычного достижения Андерсен отправился на Лофотенские острова в Норвегии, установил свой ПК, а сам отошёл от экрана на километр.

Чтобы видеть, что происходит в игре, он использовал телескоп с 100-кратным увеличением, что позволило ему разглядеть интерфейс и прицелиться. Несмотря на экстремальные условия, MrSavage успешно совершил убийство, закрепив своё имя в Книге рекордов Гиннесса.

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Андерсен известен как один из ветеранов киберспортивной сцены Fortnite. Он участвовал в мировых чемпионатах и турнирах, однако недавно объявил об уходе из соревновательной карьеры. Теперь он сосредоточился на путешествиях, стримах и новых игровых проектах.

Ранее мы рассказывали, что киберспортсмен по Valorant Майкл Shroud Гржезик устроил благотворительный стрим-марафон, где донатил в фонд изучения рака за каждый фраг в игре.

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