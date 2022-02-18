Корпоративным сотрудникам приходится нелегко.

Недавно для Cyberpunk 2077 вышло обновление 1.5. Оно привнесло в игру как крупные изменения, так и много небольших, но приятных улучшений. Пользователи уже обнаружили, что патч расширил линии романтических отношений с персонажами. А теперь новой находкой поделился посетитель Twitter под псевдонимом AMcCarthy83. Игрок увидел жуткое случайное событие, которое изобличает всю суть Найт-Сити.

На видео, которое присутствует ниже, показано, как пользователь изучает окружающий мир. Он медленно шел по тротуару и остановился посмотреть на выброшенный журнал. Спустя несколько секунд послышался пронзительный крик, и на обочину упал неизвестный мужчина в костюме. После приземления человек разбился насмерть, что подтверждает кровь вокруг тела.

Сначала внезапное событие можно принять за баг, но на самом деле все так и задумано. CD Projekt RED показала, как в мире будущего корпоративные сотрудники не выдерживают напряжения. Они выгорают на работе и заканчивают жизнь самоубийством. Это еще раз доказывает, что в Найт-Сити всем людям приходится нелегко.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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