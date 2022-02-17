Патч 1.5 внес небольшие, но приятные коррективы в близкие отношения Ви с разными персонажами.

На этой неделе CD Projekt RED выпустила некстген-версии Cyberpunk 2077 и большое обновление 1.5. Патч добавил в игру много улучшений, которые связаны с искусственным интеллектом, поведением толпы, вождением, прокачкой и прочими аспектами. Однако CDPR не ограничилась одними лишь крупными изменениями. Студия реализовала много небольших новшеств, и часть из них связаны с романтическими партнерами главного героя Ви. Близкие отношения с разными персонажами расширили и дополнили приятными неожиданностями. Сюда входят даже эротические фотографии.

Интимный снимок может прислать Панам. Если роман с девушкой зайдет достаточно далеко, то она отправит на телефон Ви небольшой сюрприз. На картинке героиня позирует голой перед зеркалом. Изображение охватывает только верхнюю часть тела, но грудь Панам специально прикрыла руками и смартфоном. То есть фото имеет эротический характер, но запрещенного контента на нем нет. А если учесть "взрослый" возрастной рейтинг Cyberpunk 2077 и сексуальные сцены в игре, то таким снимки кажутся вообще безобидными.

Пока непонятно, могут ли другие романтические партнеры присылать похожие картинки. Пользователи еще только выясняют, как расширились линии отношений. Например, посетителю форума Reddit под псевдонимом DrunkLad написала бабушка Джуди Альварес. Она решила проверить, достойного ли партнера избрала внучка. Во время беседы можно получить одобрение на свидание с Джуди.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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