Покупателям экшен-RPG на PS4 и Xbox One улучшенные версии достанутся бесплатно.

CD Projekt RED провела прямую трансляцию, которую посвятила Cyberpunk 2077. Во время стрима польская студия объявила о релизе некстген-версий своей экшен-RPG и патча 1.5. Загрузить обновление и установить апгрейд можно прямо сейчас.

Сначала CDPR показала геймплейный отрывок, в котором Ви выполняет побочную миссию. Он записывался на PlayStation 5 и Xbox Series X. В ролике присутствуют разговоры с персонажами, изучение локации, взлом противников и сражение с применением стрелкового оружия. Но самое удивительное, что продемонстрированные кадры сопровождались регулярными падениями кадровой частоты. Причем иногда картинка тормозила весьма существенно — создавалось впечатление, словно FPS опускается до 15-20 кадров/с. Правда, паниковать еще рано — нужно дождаться подробных тестов.

Патч 1.5 привнес в Cyberpunk 2077 множество улучшений. Главное из них — изменение прокачки. Разработчики переделали ветки умений, убрали лишнее и подкорректировали отдельные способности. При следующем запуске проекта пользователи смогут бесплатно перераспределить очки навыков. Часть изменений коснулась искусственного интеллекта. ИИ врагов в боях подтянули, а вместе с ним и поведение толпы — теперь NPC и водители машин будут лучше реагировать на агрессивные действия главного героя. Разработчики также усовершенствовали транспорт, который обзавелся более реалистичной физической моделью.

Другие важные детали

Нектген-версии Cyberpunk 2077 включают графические улучшения, динамическое 4К-разрешение и ускоренные загрузки.

Патч 1.5 содержит много мелких добавок и правок. Сюда входят новые иконки фиксеров на карте, возможность менять внешность Ви в квартире, неоновые диски для мотоциклов, более удобный вид от первого лица при вождении и прочее.

CD Projekt RED также выпустила бесплатное дополнение с оружием и модификациями для него.

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