The Lord of the Rings: Gollum оказалась худшей игрой года — по крайней мере, на текущий момент. Это подтверждают как оценки критиков и пользовательские отзывы, так и наш материал. Однако студия Daedalic Entertainment собирается испытать удачу второй раз. Компания трудится над еще одной игрой во вселенной "Властелина колец".
Пользователь форума Reddit под псевдонимом Com_Raven и журналисты издания Gameswirtschaft.de обнаружили упоминание грядущей новинки в базе данных проектов, которые субсидируются немецким правительством. А Daedalic Entertainment как раз базируется в Германии. В 2022 году на создание игры выделили 2,03 миллиона евро. Субсидирование закончится в августе 2024-го, и именно тогда может выйти проект.
Название игры — The Lord of the Rings: It's Magic, однако оно может быть рабочим, а во время анонса Daedalic выберет другое наименование. В описании будущего релиза в базе данных сказано: "Игрок открывает для себя совершенно новые регионы и влияет на события в мире в рамках своей роли и своих способностей. Он пытается по-своему повлиять на ход событий и изменить судьбу мира. Этот проект ориентирован на заядлых поклонников жанров фэнтезийной истории и трехмерных приключенческих экшенов по всему миру".
Что известно о новой игре Daedalic Entertainment
- Напомним, еще в прошлом октябре руководитель издательского отдела Daedalic Йонас Хюсгес заявлял, что студия может выпустить вторую игру во вселенной "Властелина колец".
- По словам директора, она будет исследовать другую часть мира Толкина. Правда, условием для выпуска Хюсгес назвал успех The Lord of the Rings: Gollum, которая уже провалилась по всем направлениям. У новинки максимальный онлайн в Steam составил всего 758 человек.