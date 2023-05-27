Ее неофициальное название — The Lord of the Rings: It's Magic.

The Lord of the Rings: Gollum оказалась худшей игрой года — по крайней мере, на текущий момент. Это подтверждают как оценки критиков и пользовательские отзывы, так и наш материал. Однако студия Daedalic Entertainment собирается испытать удачу второй раз. Компания трудится над еще одной игрой во вселенной "Властелина колец".

Пользователь форума Reddit под псевдонимом Com_Raven и журналисты издания Gameswirtschaft.de обнаружили упоминание грядущей новинки в базе данных проектов, которые субсидируются немецким правительством. А Daedalic Entertainment как раз базируется в Германии. В 2022 году на создание игры выделили 2,03 миллиона евро. Субсидирование закончится в августе 2024-го, и именно тогда может выйти проект.

Название игры — The Lord of the Rings: It's Magic, однако оно может быть рабочим, а во время анонса Daedalic выберет другое наименование. В описании будущего релиза в базе данных сказано: "Игрок открывает для себя совершенно новые регионы и влияет на события в мире в рамках своей роли и своих способностей. Он пытается по-своему повлиять на ход событий и изменить судьбу мира. Этот проект ориентирован на заядлых поклонников жанров фэнтезийной истории и трехмерных приключенческих экшенов по всему миру".

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Что известно о новой игре Daedalic Entertainment

Напомним, еще в прошлом октябре руководитель издательского отдела Daedalic Йонас Хюсгес заявлял, что студия может выпустить вторую игру во вселенной "Властелина колец".

По словам директора, она будет исследовать другую часть мира Толкина. Правда, условием для выпуска Хюсгес назвал успех The Lord of the Rings: Gollum, которая уже провалилась по всем направлениям. У новинки максимальный онлайн в Steam составил всего 758 человек.

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