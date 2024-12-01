Riot Games дала полную творческую свободу авторам адаптации.

Создатели "Аркейн" получили полный карт-бланш от Riot Games на творческую свободу. Компания даже разрешила убивать в сериале героев из League of Legends, несмотря на то, что это нарушит лор вселенной игры.

Об этом рассказала сценаристка сериала Аманда Овертон в интервью изданию Games Radar. Аманда рассказала, что при написании сюжета у них не было никаких границ в работе с игровыми персонажами League of Legends. Riot была согласна хоть убить самых узнаваемых героев игры, лишь бы в "Аркейн" получилась запоминающаяся история:

"Мы такие типа: 'Можем ли мы убить Джейса и Виктора?' 'Да'. У нас не было ограничений на то, что мы могли сделать для создания хорошей истории, что, на мой взгляд, было абсолютно правильным решением, потому что мы адаптируем игру в другую среду, на телевидение, и мы хотим сделать эту версию настолько хорошей, насколько это возможно."

По словам Овертон, это позволило сделать персонажей уязвимыми, а в следствии и более сложными и интересными: "Поддержка со стороны Riot действительно позволила нам создавать таких персонажей - сложных, интересных, мрачных, уязвимых, - и определять их судьбы так, чтобы это было максимально подходящим для сериала".

Видео дня

Также стоит отметить, что Riot намерена править лор League of Legends, основываясь на Arcane. В игре уже изменили внешний вид Виктора, чтобы он совпадал с его версией из сериала.

Ранее мы рассказывали, что создатели "Аркейн" уже год работают над новым сериалом во вселенной LoL. Всего у студии планы на ещё три шоу в разных регионах Рунтерры.

Вас также могут заинтересовать новости: