Nintendo смогла реализовать обратную совместимость.

Nintendo немного приоткрыла завесу над загадочным преемником портативной консоли Nintendo Switch 2.

В своём Twitter японская корпорация сообщила, что Nintendo Switch 2 получит обратную совместимость со старой приставкой. Также на новую консоль можно будет перенести Nintendo Account вместе с подпиской Nintendo Switch Online. Больше деталей о преемнике Nintendo Switch компания расскажет позже.

Также Nintendo опубликовала финансовый отчёт, из которого следует, что компания собирается выпустить новую консоль до конца этого финансового года, то есть до 31 марта 2025-го. Это подтверждает сведения испанского издания Vandal, которые, со ссылкой на источники в Nintendo, сообщали, что релиз консоли планируется на март или апрель следующего года.

Видео дня

Напомним, что ещё в сентябре в Nintendo произошла крупная утечка и стали известны характеристики и внешний вид новой консоли компании. Преемница Nintendo Switch похвастается увеличенным на 2 дюйма экраном и 256 гигабайтами встроенной памяти.

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