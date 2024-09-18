На Reddit произошла крупная утечка по Nintendo Switch 2. Пользователь выложил возможные фотографии и рендеры новой "портативки". Также появились спецификации устройства.

Если эти изображения не являются подделкой, то новая консоль Nintendo будет несильно отличается от первой модели. Форм-фактор с "джойконами" по бокам остался прежним, теперь они будут крепиться к консоли с помощью магнитов. Сам корпус и дисплей увеличились, как и откидная подставка.

Характеристики наследницы Switch выглядят следующим образом:

Фото и рендеры Nintendo Switch 2

Премьера наследницы Nintendo Switch ожидается до марта 2025 года. В ней, как сообщают инсайдеры, будет обратная совместимость с текущей Switch, а ценник вырастут с 300 до 400 долларов.

Летом 2023 года надежные СМИ писали, что прототип преемника Switch тайно показали на Gamescom. В ходе презентации на консоли запустили The Matrix Awakens на движке Unreal Engine 5. Демо работало с трассировкой лучей и графикой уровня PS5 и Xbox Series, но с активированным NVIDIA DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто.

Изначально релиз консоли ожидался во второй половине 2024 года. По данным СМИ, премьеру перенесли из-за желания Nintendo избежать дефицита консолей на старте продаж и обеспечить внушительную стартовую линейку игр.

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