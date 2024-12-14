Параметрами поделился производитель чехлов.

Nintendo готовит преемницу Nintendo Switch, и у нас уже есть некоторые сведения о её габаритах и возможном облике, предоставленные одним из производителей аксессуаров.

Компания Dbrand отмечает, что новинка заметно подрастёт в размерах, приблизительно до 270 мм в ширину, 116 мм в высоту и 14 мм в толщину, в то время как актуальная модель с OLED-экраном имеет габариты около 242 х 102 х 13,9 мм. Предполагается, что диагональ дисплея составит около 8 дюймов, что существенно больше текущих 7 дюймов. Это намекает на увеличенную рабочую зону и более удобный интерфейс для игр в портативном формате.

Кроме того, ожидается, что крепление боковых геймпадов будет пересмотрено: вместо привычных механических направляющих может появиться магнитная система фиксации. Предварительно сообщается о наличии специальной кнопки для отсоединения контроллеров, которая будет размещена на задней стороне модуля, ближе к верхней части устройства. Также стоит отметить появление дополнительной клавиши на правом контроллере, расположенной под стандартной кнопкой Home, что, возможно, расширит функциональность или предложит новый способ навигации.

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Производитель аксессуаров dbrand уже приступил к разработке защитных чехлов и планирует представить их к весне 2025 года. Пока точная дата релиза самой консоли остаётся неизвестной, но, судя по активности смежных компаний, можно ожидать её дебют до апреля следующего года.

Ранее мы сообщали, что ютубер сделал обзор реалистичного макета Nintendo Switch 2, который сделал один из производителей аксессуаров для консоли.

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