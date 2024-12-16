Раскрыта точная дата выхода Nintendo Switch 2 – о консоли уже почти все известно

Официальный анонс новой консоли запланирован уже на следующий месяц.

Слухи о Nintendo Switch 2 не утихают несколько недель. Накануне в сети уже появился макет консоли и рендеры с реальными габаритами, а теперь утекла информация о возможных сроках релиза.

Nintendo Switch 2 анонсируют в январе, а выйдет она в середине марта, хотя ранее ожидался релиз ближе к лету. Об этому пишут тематические СМИ со ссылкой на пользователя Reddit, который утверждает, что он уже видел финальную итерацию приставки и даже держал ее в руках.

Вероятно, в качестве площадки для анонса будет выбрана CES 2025, так как это ближайшее крупное мероприятие, посвященное технике. Есть слухи, что консоль подорожает: разные источники называют цену 399 и 499 долларов.

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Судя по макетам, которые уже засветились в сети, Switch 2 будет выглядеть максимально похожим на первое поколение, но с более округлым дизайном и увеличенным до 8 дюймов экраном. Форм-фактор с "джойконами" по бокам никуда не денется, но теперь они будут соединяться с корпусом устройства при помощи магнитов вместо слайдерной конструкции.

Источники также сообщают, что Switch 2 получит кастомный графический чип NVIDIA с поддержкой фирменных технологий, включая трассировку лучей и DLSS. То есть игры на компактной приставке будут выглядеть максимально круто. Также консоль получит обратную совместимость с играми с Switch. А вот экран останется IPS.

Ранее появилась информация, что Sony и AMD объединились для создания новой портативной консоли. Причем это будет не просто гаджет для ностальгирующих. Японцы намерены отвоевать себе часть сегмента портативных игровых станций.

В свою очередь Microsoft выпустит новый Xbox и портативного конкурента Steam Deck в 2026 году. Предположительно, релиз приурочат к 25-летию первой консоли.

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