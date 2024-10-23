Студия Aspyr сообщает, что в ремастере были добавлены карта и компас, но они не повлияют на олдскульное восприятие игры.

Прошёл уже месяц с официального анонса ремастеров Legacy of Kain: Soul Reaver на State of Play. Разработчики игры из студии Aspyr продолжают подогревать интерес к переизданию, на этот раз студия выпустила новый трейлер.

В новом ролике разработчики показали, как выглядят обновлённые боссы в игре. Кроме того, можно оценить внешний вид главного антагониста игры - Каина.

Также Aspyr поделилась, что модельку Каина им пришлось создавать с нуля из-за проблем с текстурами в оригинальной игре. Разработчики старались максимально повторить его вид из синематиков внутри игры.

Ремастер Soul Reaver не останется без новых механик: разработчики рассказали, что в переиздании появятся карта и компас, который будет ненавязчиво указывать правильное направление в сторону задания, а также подсвечивать коллекционные предметы, когда игрок будет рядом с ними.

Разработчики уверены, что это сильно улучшит игровой опыт для людей, которые только погружаются во вселенную Носгота, но для олдскульных игроков предусмотрена функция отключения компаса. Также можно будет переключаться между старой и новой графикой прямо на ходу нажатием одной кнопки.

Ремастер Legacy of Kain: Soul Reaver выйдет 10 декабря на всех платформах, включая Nintendo Switch, а также прошлое поколение, Playstation 4 и Xbox One.

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