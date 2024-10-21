Создатели популярного инди-хита Vampire Survivors, студия poncle, анонсировали новое дополнение Ode to Castlevania, посвящённое серии Castlevania. Разработчики называют DLC "трибьютом всей серии".
Дополнение обещает стать крупнейшим в истории Vampire Survivors, привнося в игру более 20 новых персонажей, включая известных героев из вселенной Castlevania. Игроков также ждут как минимум 40 видов нового оружия, 30 уникальных музыкальных треков и один огромный этап, который обещает новые испытания.
Одновременно с выходом DLC будет выпущено обновление версии 1.12 для основной игры. В этом обновлении пользователи получат:
- Улучшенный выбор музыки для более гибкой настройки звукового сопровождения.
- Возможность отключать определённые наборы контента, что позволит настроить игровой опыт под свои предпочтения.
- Масштабирование интерфейса для более комфортной игры на различных устройствах.
- Напоминание об эффекте арканы в меню паузы, что облегчит управление активными эффектами и способностями.
Важно отметить, что разработчики уточнили: в Steam новых достижений, связанных с DLC, не появится.
Выход Ode to Castlevania состоится 31 октября, дополнение будет доступно на всех платформах.
Напомним, что недавно разработчики ещё одного инди-хита представили релизный трейлер своего первого дополнения. DLC Space Age для Factorio добавит в игру новые планеты для исследований, каждая со своими уникальными механиками и врагами.
Немного о Vampire Survivors
Vampire Survivors — инди-игра в жанре рогалика с элементами выживания, выпущенная студией poncle в 2021 году. Игрок управляет персонажем, сражающимся с непрекращающимися волнами монстров, стремясь продержаться как можно дольше и улучшая способности героя.
Игра стала популярной благодаря простому управлению, затягивающему геймплею и ретро-стилистике. Глубокая система развития персонажа и разнообразие комбинаций оружия обеспечивают высокую реиграбельность, что привлекло множество поклонников и сделало Vampire Survivors одним из самых обсуждаемых инди-проектов последних лет.