Дополнение Ode to Castlevania выйдет уже 31 октября.

Создатели популярного инди-хита Vampire Survivors, студия poncle, анонсировали новое дополнение Ode to Castlevania, посвящённое серии Castlevania. Разработчики называют DLC "трибьютом всей серии".

Дополнение обещает стать крупнейшим в истории Vampire Survivors, привнося в игру более 20 новых персонажей, включая известных героев из вселенной Castlevania. Игроков также ждут как минимум 40 видов нового оружия, 30 уникальных музыкальных треков и один огромный этап, который обещает новые испытания.

Одновременно с выходом DLC будет выпущено обновление версии 1.12 для основной игры. В этом обновлении пользователи получат:

Улучшенный выбор музыки для более гибкой настройки звукового сопровождения.

Возможность отключать определённые наборы контента, что позволит настроить игровой опыт под свои предпочтения.

Масштабирование интерфейса для более комфортной игры на различных устройствах.

Напоминание об эффекте арканы в меню паузы, что облегчит управление активными эффектами и способностями.

Важно отметить, что разработчики уточнили: в Steam новых достижений, связанных с DLC, не появится.

Выход Ode to Castlevania состоится 31 октября, дополнение будет доступно на всех платформах.

Напомним, что недавно разработчики ещё одного инди-хита представили релизный трейлер своего первого дополнения. DLC Space Age для Factorio добавит в игру новые планеты для исследований, каждая со своими уникальными механиками и врагами.

Немного о Vampire Survivors

Vampire Survivors — инди-игра в жанре рогалика с элементами выживания, выпущенная студией poncle в 2021 году. Игрок управляет персонажем, сражающимся с непрекращающимися волнами монстров, стремясь продержаться как можно дольше и улучшая способности героя.

Игра стала популярной благодаря простому управлению, затягивающему геймплею и ретро-стилистике. Глубокая система развития персонажа и разнообразие комбинаций оружия обеспечивают высокую реиграбельность, что привлекло множество поклонников и сделало Vampire Survivors одним из самых обсуждаемых инди-проектов последних лет.

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