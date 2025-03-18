Для игры потребуется минимум RTX 3060 Ti.

В Steam вышел RTX-ремастер Half-Life 2, в игре можно посмотреть на обновлённые Рейвенхольм и Нова Проспект. Это неофициальный ремастер культового шутера, созданный с помощью RTX Remix и поддерживаемый NVIDIA.

Проект полностью обновляет освещение, добавляя в игру трассировку пути, а также заменяет старые текстуры и модели на высокополигональные версии, созданные вручную.

Несмотря на то, что это лишь фанатская работа, NVIDIA активно продвигает её в своих социальных сетях, делая RTX Remix доступным инструментом для моддеров, желающих улучшить графику классических игр.

Видео дня

На удивление, проект не требует заоблачного железа: для комфортной игры хватит RTX-видеокарты начального уровня.

Минимальные системные требования RTX-ремастера Half-Life 2

ОС: 64-bit Windows 10 / Windows 11

Процессор: Intel i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

Место на диске: 50 ГБ

Правда мы рассказывали, что некоторые фанаты оригинала остались не в восторге от переиздания. Якобы обновлённое освещение ломает атмосферу Рейвенхольма, делая его слишком светлым.

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