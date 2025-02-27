Тогда как другая половина 4A Games по-прежнему работает над новой частью "Метро".

Киевская студия 4A Games Ukraine объявила о проведении ребрендинга – теперь она называется Reburn. Вместе с этим создатели игровой вселенной Metro анонсировали свой следующий проект – научно-фантастический шутер La Quimera в сеттинге будущего.

La Quimera – это сюжетно-ориентированный шутер от первого лица, действие которого происходит в антиутопическом будущем Латинской Америки. Игроки выступят в роли оперативника, попавший в паутину лжи и обмана, следует из описания игры.

Журналисты отмечают, что игра своей стилистикой напоминает серию Crysis – футуристические оружия, экзоскелеты и боевые способности прилагаются. В La Quimera можно будет играть как в одиночку, так и в кооперативе до трех человек. Многопользовательского режима не будет. Известно, что игра создается на движке 4A Engine.

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Еще из интересного: в разработке принимает участие режиссер Николас Виндинг Рефн, известный по "Драйву" и "Неоновому демону". Он отвечает за мир и нарратив игры.

Даты релиза пока что нет, но известно, что La Quimera выйдет на ПК (Steam). Другие платформы не упоминаются. Дебютный трейлер можно оценить ниже.

Стоит отметить, что другая половина 4A Games все еще работает над новой частью "Метро". Подробностей и даты релиза пока нет, но проект находится на такой стадии разработки, когда игру можно пройти от начала до конца. Так что вполне возможен релиз в 2025-2026 году.

Третья и на сегодня последняя номерная часть Metro Exodus вышла зимой 2019 года. Действие игры происходит в недалеком будущем на территории России, которая была разрушена в результате ядерной войны.

В ноябре 2024-го вышла Metro: Awakening, спин-офф во вселенной эксклюзивно для устройств VR. Ее разработкой занималась студия Vertigo Games.

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